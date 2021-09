Comune, Manfredi: “Governo metta Napoli nelle stesse condizioni degli altri”

61 Visite

“La sfida per il governo della città e della sua area metropolitana è dura, ma dinanzi a noi si delinea una grande prospettiva per costruire un futuro ricco di opportunità. In questi anni i cittadini hanno ascoltato molte parole, ma hanno visto pochi fatti. Adesso le tante competenze di Napoli vanno valorizzate per essere all’altezza della sfida: in questo percorso un contributo prezioso verrà dalla cultura cattolica democratica. Al Governo Draghi chiedo quindi di essere messi nelle stesse condizioni degli altri in modo da poter utilizzare le risorse del Pnrr e poter erogare i servizi essenziali ai cittadini. Se ciò accadrà, dimostreremo di essere capaci di governare e diventeremo un esempio nazionale”. Così il candidato sindaco di centrosinistra, M5S e forze civiche Gaetano Manfredi alla presentazione della lista ‘Noi Campani per la Città’.













