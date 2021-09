Melito, traffico e code lunghissime sull’Asse Mediano: “La Perimetrale è ancora chiusa”

170 Visite

I cittadini ci segnalano che la Perimetrale di Melito, che collega Napoli all’Asse Mediano, risulta ancora chiusa. In queste ore, il traffico è completamente paralizzato, con chilometri di code, sia sull’Asse Mediano a partire dall’uscita Aversa Melito, che all’uscita Aversa Sud. Risale a qualche giorno fa, la notizia della riapertura della strada da oltre un mese di chiusura. Ricordiamo che la Perimetrale di Melito era stata interdetta dopo l’incendio del 4 agosto scorso all’ ex Campo Rom di Scampia. Per quasi tutto il mese di agosto sono stati inaccessibili sia gli ingressi da viale dei Ciliegi e di Santa Maria a Cubito- via Emilio Scaglione a Chiaiano, sia quello di Scampia, che quello nei pressi dell’Auchan di Mugnano. Seguiranno aggiornamenti.













