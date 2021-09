La Casina Vanvitelliana entra nel Circuito dei Siti Reali d’Europa

93 Visite

Ho firmato il protocollo che inserisce la Casina Vanvitelliana nel Circuito dei Siti Reali d’Europa. Siamo davvero orgogliosi. È un accordo che punta alla valorizzazione delle Residenze Borboniche dell’Italia Meridionale. Una grande occasione di rilancio turistico per Bacoli. Entriamo così in una rete di promozione culturale che unisce il Parco Borbonico del Fusaro con il Palazzo Reale di Napoli, il Museo ed il Real Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta, la Fondazione Real Sito di Carditello, il Parco Archeologico di Ercolano, la Reggia di Portici, il Museo Archeologico di Napoli. E tanto altro ancora. Siamo molto felici. Ringrazio Alessandro Manna, presidente dell’associazione Siti Reali, per quanto sapremo fare insieme. Abbiamo intrapreso la strada giunta. Percorriamola, uniti. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













