Calvizzano, “Case Sparse”: partiti i lavori per la nuova condotta del gas metano

Sono partiti i lavori per posare la nuova condotta del gas metano nella frazione di “Case Sparse”. Siamo soddisfatti e lo saremo ancor di più quando copriremo tutte le aree sprovviste. Stamattina in compagnia del Vice Sindaco Luciano Borrelli mi sono recato sul posto per accertarmi che le operazioni di scavo fossero partite. Tutto procede secondo il cronoprogramma. Governiamo Calvizzano da meno di un anno eppure abbiamo onorato un altro impegno preso con i residenti di “Case Sparse”. Dopo anni di raccolte firme e promesse varie, permettetemi di dirlo, questo è un risultato storico che sta raggiungendo la mia amministrazione. Sono tanti i messaggi di ringraziamento che ho ricevuto, alle volte basta davvero poco, anche un semplice “grazie” vale tanto. Intanto, comunico ai residenti che hanno fatto richiesta di allacciamento alla rete gas metano di provvedere quanto prima, così come concordato con Italgas, ad installare il vano alloggio per i contatori e la predisposizione per la relativa tubatura, al fine di dare piena esecuzione ai lavori. Sono in cantiere tanti altri progetti, tanti altri interventi infrastrutturali di grande importanza che il paese aspetta da anni. Stiamo lavorando con tanto impegno e con tanta determinazione. Abbiamo intrapreso la strada giusta. Camminiamo insieme, uniti, è un lavoro di squadra: cittadini e amministrazione per fare sempre meglio e sempre di più. Ancora un ringraziamento va all’Assessore Arianna Ferrillo per l’impegno profuso.

Giacomo Pirozzi sindaco di Calvizzano.













