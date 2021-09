Bassolino: “Un grazie al mio comitato. Abbiamo presentato lista e programmi in modo ordinato”

104 Visite

Ringrazio di cuore il mio comitato elettorale, i candidati, i volontari per il grande lavoro che hanno svolto. Tanti giovani stanno facendo una importante esperienza di militanza politica e civica. Abbiamo presentato il programma e le liste in modo ordinato. Nessuno si è preso a schiaffi con un altro e nessun candidato ha parlato contro altri candidati: si è anzi creato un bel clima.

Ora dobbiamo proseguire nel nostro cammino, passo dopo passo e con stile giusto: non per questa o quella formula politica romana ma per la nostra Napoli.”,

così Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli, poco fa in un post sul suo profilo Facebook.













