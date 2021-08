Giallo a Napoli, straniero trovato morto in via Ponti Rossi

146 Visite

Potrebbe trattarsi di una tragedia ma al momento non è stata ufficializzata una ipotesi. Il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina in via Ponti Rossi, tra il Bosco di Capodimente e il Santuario del Volto Santo. Il 118 arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte della persona. Dalle prime ricostruzioni si tratta di uno straniero di mezza età. Seguiranno aggiornamenti.













