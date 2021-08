Il maxi rogo al campo rom di Scampia e i disagi sul fronte viabilità. Verifiche alla stabilità dei piloni del ponte, ma ci vorrà tempo

223 Visite

Dopo il maxi rogo dei giorni scorsi presso il campo rom di Scampia, si registrano ripercussioni – di non poco conto – anche sul fronte della viabilità: un tratto dell’asse mediano, infatti, è da quel giorno interdetto al transito veicolare. Disagi per gli automobilisti, come riporta Il Mattino, in diversi comuni e quartieri napoletani.

Gli agenti della polizia municipale di Napoli, supportati dai vigili del fuoco e dai tecnici della protezione civile, hanno verificato le condizioni strutturali del tratto stradale e dei piloni, anneriti dal fumo, del ponte all’altezza della perimetrale di Melito. Il nodo però non è stato ancora sciolto: si attende infatti l’arrivo di macchinari per capire se sarà necessario provvedere con appositi interventi di manutenzione. Il loro arrivo è previsto per il 22 agosto, così come chiarito nell’ultima comunicazione fornita dai tecnici della protezione civile che seguono il caso. In via precauzionale, pertanto, si è scelto di chiudere l’imbocco dell’asse mediano all’altezza di Mugnano. I disagi, tuttavia, non si registrano solo in quel punto, ma anche tra Scampia e Secondigliano e in direzione Aversa. Gli automobilisti sono costretti, per ora, a fare di necessità virtù.

Solo a fine mese, al termine delle ulteriori verifiche strutturali predisposte dai tecnici, potrebbe arrivare l’agognato via libera per la riapertura del tratto attualmente chiuso o la conferma dello stop al traffico con la conseguente programmazione dei lavori da mettere in campo. In quest’ultimo caso l’impatto per la viabilità della zona (con la fine dell’estate e il ritorno alla quotidiane attività) sarebbe devastante. Le polemiche, anche a mezzo social, non mancano. Il problema della viabilità è sentito, ma non quanto il tema ambientale. I roghi sono all’ordine del giorno e le azioni messe in campo negli ultimi anni, anche dal governo nazionale, non hanno ottenuto il risultato di debellare il fenomeno. Da Giugliano a Caivano, passando per Scampia, soprattutto in prossimità dei campi rom, è un inferno. “Ogni giorno la stessa storia – scrivono gli attivisti dell’associazione Terra dei fuochi – Il territorio è completamente fuori controllo. Le aziende non in regola utilizzano i rom per smaltire di tutto, quando si deciderà di intervenire sul serio?”. L’allarme inquinamento è stato rilanciato anche dal presidente dell’ottava municipalità di Napoli (Chiaiano, Piscinola, Marianella e Scampia), Apostolos Paipais, che ha scritto al prefetto di Napoli Marco Valentini. Ma non è tutto: diversi rappresentanti dei comuni limitrofi, come Giusy Mauriello, esponente del civico consesso di Mugnano, hanno sollecitato l’istituzione di un tavolo tecnico permanente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS