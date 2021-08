Quarto, Sabino contro l’abbandono degli animali in estate

67 Visite

L’abbandono degli animali domestici d’estate è un argomento che ci sta molto a cuore. Questo è il periodo in cui si registra il numero più alto di abbandoni. Noi diciamo NO. Diciamo NO all’abbandono e soprattutto combattiamo questo atto crudele ricordando che si tratta di un vero e proprio reato, perseguibile dalla legge. Asl e forze dell’ordine sono il riferimento se trovi un animale abbandonato. Chi abbandona un animale lo condanna ad una fine certa, non esserne complice.

Antonio Sabino sindaco di Quarto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS