Diego junior e Hugo Maradona, zio e nipote agli antipodi. Il primo “tifa” per l’estrema sinistra, l’altro è candidato con Maresca

189 Visite

Zio e nipote. Uno taciturno, introverso, l’altro abituato alle luci della ribalta. Hugo Maradona, fratello del Pipe de oro, si candida con una lista civica di centrodestra, a Napoli, e in supporto al candidato sindaco Maresca; l’altro, Diego junior, dopo aver tentato fortuna come calciatore, è da qualche tempo il tecnico del Napoli United, la squadra multietnica presieduta da Antonio Gargiulo e sostenuta dalla cooperativa Gesco e dai centri sociali. Il cuore di Diego Junior batte a sinistra, anzi all’estrema sinistra; Hugo invece ha optato per una civica e dice di voler fare qualcosa per i ragazzi di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS