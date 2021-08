Mugnano, salva in mare mamma e figlio: surfista premiato dal Comune

70 Visite

Era riuscito ad evitare l’annegamento di una madre e del suo bambino che erano in balia delle onde nelle acque di Castelvolturno. Stamani Carmine Ronza, cittadino di Mugnano, è stato premiato con una targa e un encomio solenne dal sindaco Luigi Sarnataro.

I fatti si erano verificati lo scorso 15 luglio sul litorale casertano. Ronza, che era intento a praticare surf, allertato da alcuni bagnanti, non si era perso d’animo: aveva prima messo in salvo il bambino e poi, con un intervento ancor più rischio, anche la mamma. Il giovane surfista, come riportato sulla targa, è stato premiato dal Comune per “il coraggio, la forza e la generosità dimostrata”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS