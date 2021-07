Il tifo irrompe prepotentemente in questa campagna elettorale. Tra i j’accuse dei candidati, tra chi si professa super tifoso del Napoli e chi juventino ma poco interessato al calcio, arriva una sorpresa. Hugo Maradona, fratello del Pibe de oro, sarà candidato, come riporta Il Mattino, nelle liste di Catello Maresca. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera ufficiale. Hugo Hernan Maradona all’anagrafe, ex calciatore, ma con meno fortune del Dio del calcio.