Marano, abbandono rifiuti: in via Casa Giarrusso maleducazione e inciviltà

Sono all’ordine del giorno notizie di abbandoni di rifiuti lungo le strade di Marano. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull’intera collettività. Si tratta di delinquenti, non certo disattenti, che riversano i loro rifiuti – anche tossici e inquinanti – nelle nostre strade e nell’ambiente. Stamani i cittadini hanno inviato alla redazione di Terranostranews la foto del consueto degrado in via Casa Giarrusso. Si continua con il sacchetto selvaggio in barba al divieto di conferimento dell’organico di sabato notte. Quando si deciderà di porre fine a questo triste fenomeno?













