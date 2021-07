Incidente a Varcaturo, il fratello di Saverio: “Cuore mio non mi deludere, ti aspetto fuori”

566 Visite

Incidente a Varcaturo, ancora gravi le condizioni di salute di Saverio Liguoro, il 15enne di Mugnano caduto dallo scooter. Lo fa sapere il fratello Alfonso, che sul gruppo Mugnano Libera scrive una commovente dedica: “Fratello mio, ti scrivo per farti sapere quanto ti amo. Mi stai facendo vivere giorni d’incubo, che non riesco più a sopportare. Lo so che sei un leone. Ti aspetto fuori perché abbiamo ancora tanto da fare. Io ne ho 27, ma tu 15 e non mi nascondo che mi sentivo protetto perché ti vedevo uomo ed io ero fiero di te. Cuore mio, vita mia, già sai. Non mi dare nessuna delusione. Sei troppo bello, il più bello di tutti e tre. Non fare preoccupare mamma. Ti stiamo aspettando ok?”.

Ricordiamo che l’incidente è avvenuto a Varcaturo. Il giovane era alla guida di uno scooter e con lui vi erano i suoi amici. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Giugliano. La notizia apparse sul gruppo Facebook Mugnano Libera: “Mugnano Libera si unisce alla preghiera per un ragazzo di 16 anni della nostra comunità. E’ un mio ex alunno, gravemente ferito in un incidente stradale. Ai genitori la nostra vicinanza. Forza Saverio. Andrea Cipolletta. Foto di Marco Salicetti“. Così scrive un ex docente del ragazzo.













