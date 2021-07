Morte De Rienzo: dose di eroina trovata nella casa dell’attore

142 Visite

Ci sono novità nell’indagine sulla morte di Libero De Rienzo, l’attore stroncato a 44 anni da un infarto, il cui corpo è stato trovato priva di vita giovedì scorso nel suo appartamento a Roma, in zona Madonna del Riposo.

Gli inquirenti, che hanno disposto accertamenti sulla “polvere bianca” trovata su un tavolino nell’appartamento dell’artista, hanno rilevato che corrisponde a eroina. Come riporta Repubblica, “si tratta di una singola dose, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso, intorno al 10 per cento e priva di sostanze da taglio particolari“. Insufficiente, quindi, a uccidere una persona.

Domani, a differenza di quanto precedentemente scritto, verrà eseguita l’autopsia sul corpo dell’attore. L’incarico è stato affidato dai magistrati ai medici legali del Policlinico Gemelli. Oltre all’autopsia verranno eseguiti anche gli esami tossicologici.













