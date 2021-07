Chiaiano: vende auto sequestrata e poi ne denuncia il furto, nei guai 31enne

452 Visite

Ieri mattina una persona si è presentata presso il Commissariato Chiaiano per denunciare il furto della propria autovettura avvenuto durante la notte in via Nuova Toscanella.

Durante le fasi di ricezione della denuncia i poliziotti hanno accertato che l’uomo aveva venduto la sua auto lo scorso 11 luglio e che il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di copertura assicurativa.

Un 31 enne napoletano è stato denunciato per simulazione di reato e omessa custodia di beni sequestrati.













