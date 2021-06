Traffico in tilt tra il Vomero e l’Arenella, bus dell’EAV incastrato e abbandonato

396 Visite

Napoli, 30 giugno– Traffico in tilt tra il Vomero e l’Arenella. Un bus dell’EAV della linea che da Monte di Procida porta all’Ospedali Monaldi, nella zona ospedaliera di Napoli, si è praticamente incastrato all’incrocio tra via Arenella e via Antignano. Senza nessuna possibilità di retromarcia né di proseguire lungo via Arenella in quanto la strada è troppo stretta. L’unica soluzione, per cui è in corso in questi minuti un intervento, è la rimozione di alcuni paletti antitraffico che ostruiscono il passaggio del bus. L’incidente è stato causato dal fatto che il bus, una volta trovatosi alla fine di via Simone Martini, è stato costretto a imboccare via Arenella verso destra, e non verso sinistra, in quanto quel tratto di strada è chiuso per lavori. Cantiere ovviamente non segnalato, che ha indotto in errore l’autista e che ha scatenato l’ennesima giornata d’inferno per gli automobilisti napoletani in zona collinare e i pendolari provenienti dall’area flegrea.













Commenti

