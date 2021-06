Premio La Fescina, l’organizzatore: “Quest’anno non si terrà a Quarto, l’amministrazione comunale è distante”

147 Visite

“Sono amareggiato ma è stata una scelta obbligata, porto il Premio a Napoli con la speranza di poter avere un confronto con l’amministrazione”, queste le parole di Ugo Autori, organizzatore del premio giunto alla sua nona edizione.

La prevista IX edizione del premio La Fescina non si svolgerà a Quarto. Per lunedì 19 luglio il direttore artistico Ugo Autuori ha dovuto trovare, in 24 ore, una location consona a poter ospitare il format, quest’anno televisivo e di caratura nazionale, che negli anni ha dato lustro alla cittadina quartese con grandi nomi intervenuti e con una proiezione in forte crescita anno dopo anno. Dietro a questa amara decisione sembra ci siano delle motivazioni di carattere autorizzativo e di scontro tra Ugo Autuori e l’attuale amministrazione.

Dalla nota ufficiale si evince: “Sono tre anni che cerco un dialogo costruttivo e propositivo con l’amministrazione , ma ci sarà qualcosa che non fa intendere il vero valore dei sacrifici fatti e delle potenzialità acquisite da questa kermesse che di anno in anno diventa palcoscenico sempre più ambito per uomini di cultura, di cinema e televisione”.

Quest’anno il premio è giunto alla sua edizione più importante, quella che anticipa il decennale che ricadrebbe nel 2022, un anno molto importante per tutto l’hinterland flegreo.

“Spero di poter avere un confronto in sedi istituzionali che possa far ritornare il Premio a Quarto, ma non posso ogni anno correre io tra le stanze del comune a chiedere l’elemosina e sperare che si percepisca il valore di fare cultura e attività sociale, in quanto il Premio la Fescina già come ampiamente dichiarato ha grandi ambizioni e soprattutto quella di diventare una tre giorni e legarsi al mondo della scuola”.

Il giorno 19, data prevista per lo svolgimento del Premio, in barba ai precedenti contatti e protocolli, il Comune ha organizzato una manifestazione della legalità e che non consentirebbe l’utilizzo di Piazzale Europa.

“Non ho mai pensato che sia facile – aggiunge Autori – ma credo che un amministratore debba creare vantaggio a un operatore che sul territorio si impegna per fare un’iniziativa come la nostra. Qualcosa non fa muovere l’interesse da parte di chi amministra Quarto, cosa che non successe nel 2017 quando riportai ai fasti l’iniziativa e con l’allora amministrazione ci fu una forte intesa”.

Tra gli ospiti, da come si legge dalla nota ufficiale, ci saranno tanti volti Rai e nomi di spessore tra i quali Maurizio de Giovanni, Beppe Convertini, Hoara Borselli, Gabriel Garko, e la location di svolgimento sarà una villa privata di Napoli con diffusione televisiva nazionale, format che sembra non aver importanza per l’amministrazione comunale

“Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale – conclude l’organizzatore del premio – né tantomeno un invito a trovare una soluzione che non andasse a creare ulteriori difficoltà a un format con i suoi costi, ho avuto un incontro con il vice Sindaco Giuseppe Martusciello unico che sembra avere a cuore questa iniziativa, ma anche lui ha dovuto cedere alla mia ferma volontà nel portare fuori la IX edizione in quanto io non reputo giusto che io debba per forza fare un qualcosa che forse non è tra le priorità di un assessorato e come linea programmatica di un amministrazione comunale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS