Posillipo e Mergellina: controlli dei carabinieri e della polizia municipale, 57 scooter sequestrati

I Carabinieri della Stazione di Napoli Posillipo insieme agli Agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati della polizia locale di Napoli, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla repressione dell’illegalità diffusa, hanno rimosso e sequestrato 57 scooter in evidente stato di abbandono e privi di assicurazione. I mezzi erano a Mergellina, parcheggiati in via Camilla Cucca, via Cupa Caiafa e via Santa Maria della Neve.

67 i veicoli controllati e 123 le persone identificate. Elevate contravvenzioni al codice della strada per 10mila euro e segnalate alla prefettura 6 persone perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Durante le operazioni, i Carabinieri – a Posillipo, in Contrada Torretta – hanno denunciato un 33enne di origine marocchina perché introdottosi illegalmente nel territorio nazionale.

8 perquisizioni effettuate e 8 persone sottoposte a misure detentive controllate.













