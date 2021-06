Marano, dopo 3 anni il Comune pubblica l’avviso per la gestione (massimo un anno) dello stadio: ecco le condizioni

270 Visite

Tanto tuonò che piovve: il Comune (con soli 3 anni di ritardo) ha finalmente pubblico finalizzato all’affidamento dello stadio comunale di via Musella. Le società e associazioni interessate potranno presentare domanda entro il 2 luglio. Lo stadio sarà affidato al nuovo gestore dal 5 luglio e fino al completamento dei lavori di adeguamento da realizzarsi con l’utilizzo dei fondi Pics. La durata della convenzione, ad ogni modo, non potrà superare i 12 mesi complessivi.

La società che sarà selezionata mediante l’avviso (non è un bando) si impegnerà a far utilizzare il campo anche ad altre realtà sportive che ne facessero richiesta dietro pagamento di un contributo da pattuire con l’ente comunale; si impegna a stipulare una polizza fideiussoria a favore dell’ente comunale; un’assicurazione per gli infortuni e a garanzia dei terzi che utilizzano l’impianto, a curare il taglio del manto erboso e delle aiuole circostanti; manutenzione ordinaria; pulizie spogliatoi e aree esterne e a custodire nel migliore dei modi il materiale presente nella struttura; garantire apertura e chiusura dello stadio.

Il Comune, da parte sua, si impegna a riconoscere un contributo di 500 euro al mese.













