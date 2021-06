Forestale di Marigliano in azione, sequestrato un tratto dell’alveo Scipione di Brusciano

97 Visite

Sequestrato, in data 14.06.202, dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano, nell’ambito di attività dedita al controllo degli affluenti (alvei) dei Regi Lagni, un tratto di circa 200mt di canale, totalmente ostruito di rifiuti alla località Scipione/campagna nel comune di Brusciano.

I rifiuti rinvenuti risultavano essere di qualsivoglia tipologia: speciali, pericolosi e non, si notavano difatti: rifiuti agricoli, imballaggi in polistirolo, imballaggi in plastica contenenti fitofarmaci (prodotti pericolosi e nocivi), rifiuti combusti, fusti vuoti in ferro, plastiche e pedane in legno.

I rifiuti erano rinvenuti in totale stato di abbandono, giacevano miscelati tra loro nonché miscelati tra i vari rovi, segno di una mancanza di manutenzione dell’alveo, lo scorrimento delle acque, nel tratto di alveo di 200 mt esaminato, rinvenuto al momento totalmente asciutto, risultava essere interrotto dalla presenza dei rifiuti pertanto, in caso di forti precipitazioni meteoriche le acque, a contatto con i rifiuti presenti nell’alveo, potrebbero tracimare andando ad invadere i campi coltivati siti nelle immediatezze dell’alveo con il serio rischio di compromissione della matrice ambientale e del raccolto effettuato dai contadini.

Nell’aria si respirava un odore nauseabondo dovuto alla putrescenza dei rifiuti.

I militari sequestravano dunque il tratto esaminato riscontrando l’ipotesi di reato di smaltimento illecito di rifiuti, discarica abusiva, miscelazione dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti.

L’alveo controllato è un affluente del lagno vecchio che si estende nelle campagne tra Acerra e Marcianise.













