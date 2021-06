MARANO, MANCANZA DI MARCIAPIEDE E DI SICUREZZA IN VIA DEL MARE

181 Visite

Gentile Direttore, la mancanza del marciapiede in prossimità di una fermata dell’autobus in via del Mare deve far riflettere e attivare le Istituzioni, in primis il Comune di Marano, su cui pende la responsabilità politica e amministrativa della sicurezza stradale. Un passaggio pedonale adeguato è un diritto di ogni cittadino e la sua mancanza crea inevitabilmente un disagio che va normalizzato e risolto nel più breve tempo possibile. La priorità di salvaguardare la sicurezza della persona non può essere sottovalutata e dimenticata, soprattutto a fronte di numerose richieste di intervento. Occorre porre fine a questa situazione. Chiediamo, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema. Grazie.

Lettera a firma dei residente della zona.













