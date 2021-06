Marano, antenna 5G a San Rocco: riprende la protesta, la ditta si ferma (momentaneamente). Oggi summit in municipio

499 Visite

E’ ripresa stamani la protesta dei cittadini di San Rocco che chiedono la sospensione dei lavori per l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile. Erano in 20 già alle prime luci dell’alba. La ditta che deve eseguire i lavori ha deciso, almeno per oggi, di soprassedere. I cittadini attendono risposte dal sindaco Visconti e dagli amministratori competenti. Nei giorni scorsi si è scatenato un vivace dibattito anche a mezzo social, tra favorevoli all’installazione e contrari.















