Nasce a Napoli la PRIMA Scuola Professionale in Fotografia Newborn italiana in aula

Nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia e le necessarie restrizioni dettate dalla normativa anti Covid19, Annamaria Clara di Buono e Tiziana Niespolo, due fotografe specializzate da decenni in ritratto newborn, hanno deciso di ideare e portare avanti il progetto di una scuola “fisica” di fotografia newborn, quella dedicata ai piccolissimi entro i loro 20-30 giorni di vita.

I primi corsi sono partiti a gennaio 2021, prevedono la presenza di massimo 3 corsisti alla volta e sono aperti sia ai professionisti che agli appassionati.

Un progetto totalmente al femminile, dall’ideazione alla progettazione che nasce in piena pandemia – “ E’ stato un anno complesso per i liberi professionisti che lavorano al contatto con i clienti, – spiega Tiziana Niespolo – soprattutto per chi come noi si occupa di persona fragili come i neonati. Abbiamo dunque deciso di ribaltare il punto di vista e mettere a frutto la nostra esperienza al servizio di chi vuole imparare questo meraviglioso mestiere. Non ci siamo mai scoraggiate ed è stato davvero il punto di svolta per la nostra motivazione”.

L’idea è quella di formare fotografi di qualità in grado di proporsi nella veste di professionisti titolati, preparati nella tecnica ma anche nel rapporto col cliente. “Scattare ritratti fotografici a neonati e ai suoi familiari – continua Annamaria Clara di Buono – è un momento speciale e il professionista deve essere preparato a relazionarsi in modo propositivo in linea con le aspettative del cliente, sicuro di affidare il neonato in mani esperte”.

I moduli didattici di ciascun corso spaziano quindi dalle sessioni dal vero in aula con modelli newborn alle esercitazioni pratiche, per un totale di 80 ore ed uno dei più importanti, per la prima volta in Italia, è sulla manipolazione e gestione sicura del neonato alla presenza di una educatrice neonatale.

“A differenza delle altre proposte di workshop che, seppur strutturati in presenza, sono limitati a poche ore di formazione” racconta ancora Tiziana Niespolo “la “Scuola di Fotografia Newborn” prevede un percorso con moduli didattici che vanno dalla stesura di un preventivo al cuore del lavoro vero e proprio dando a ciascun allievo una personale postazione di lavoro con bean bag wrap, cuffiette, cappellini, props e accessori utili a definire e far risaltare il proprio stile nello scatto”.













