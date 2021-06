Marano, ancora una rissa a San Rocco. Tante chiamate in redazione nella tarda serata di ieri

2.559 Visite

Una rissa, secondo diversi testimoni e racconti, sarebbe scoppiata nella tarda serata di ieri a Marano, in zona san Rocco, nei pressi di alcuni locali. In tanti hanno contattato la nostra redazione. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Il diverbio pare sia scattato per questioni di viabilità. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata. Qualche settimana fa un analogo caso nei pressi di un ristorante non lontano dal luogo in cui ieri si sarebbero verificati i fatti.













