DOMANI VIA AI CAMPIONATI ITALIANI DI SCHERMA A SQUADRE AL PALAVESUVIO. TANTI I CAMPIONI IN PEDANA

La scherma italiana con i suoi campioni riparte da Napoli. Da domani, venerdì 4 giugno, a domenica, 6 giugno, si svolgeranno al PalaVesuvio di Ponticelli i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma MD.

Alcuni tra i migliori schermidori del nostro Paese si sfideranno per centrare i titoli nazionali a squadre, messi in palio dalla scherma dalla ripartenza dell’attività agonistica.

La competizione, organizzata dai co-presidenti dell’Associazione Milleculure, Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva, rappresenta uno degli ultimi banchi di prova per gli atleti che scenderanno in pedana anche alle Olimpiadi di Tokyo, al via il 24 luglio.

Al PalaVesuvio si parte con il fioretto maschile, con le finali al via dalle 16, e il fioretto femminile, con le finali che inizieranno alle 19,30. Domani è il turno della spada maschile e femminile, domenica toccherà alla sciabola maschile e femminile.

Tanti i campioni in pedana, potenziali protagonisti anche a Tokyo: Arianna Errigo, Alice Volpi, Andrea Cassarà, Rossella Fiamingo, Paolo Pizzo, Matteo Tagliariol e il napoletano Luca Curatoli, tra gli altri.

Le finali dei Campionati Italiani saranno in diretta su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire lo streaming in diretta delle gare sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Scherma. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti Covid-19.













