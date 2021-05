Positano, 46 euro per due caffè, l’acqua e due coche: lo scontrino postato da una donna di Marano fa il giro del web

1.788 Visite

Positano torna a far parlare di sé per uno scontrino molto salato: due caffè, una bottiglietta e due coca cola per un conto da 46 euro. A rilanciare il tema dei prezzi di chi si siede nei locali di Positano e in altri posti rinomati è stata Stefania, una cittadina di Marano. “Non so che ne pensate voi, ma 46 euro non si può sentire”.

Il suo post di Facebook ha fatto il giro del web e dei social, arrivando a far parlare di sé.

Tanti i commenti sotto al post: “Se hai la possibilità ti siedi e consumi, altrimenti è possibile prendere anche un caffè in altri posti, magari più convenienti”. “Quel bar non è l’unico bar storico della città, ce ne sono altri e tutti hanno gli stessi prezzi.

Molti altri commenti sotto la foto, invece, danno ragione alla donna e la invitano a contattare i carabinieri. “La solita esagerazione, i soliti abusi, in certi posti non si può più andare”. E c’è chi ironizza: “Ma cosa hanno messo nel caffè? Sicuro fosse solo caffè?”













