Il razzo cinese è caduto nell’Oceano indiano

191 Visite

Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spaziale cinese Cnsa. Precedentemente, il tavolo tecnico del Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana, aveva escluso la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano del detrito spaziale in rientro incontrollato in atmosfera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS