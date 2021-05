Napoli: nasce “Terra e Vita” l’associazione per la tutela della salute, dell’ambiente e del territor

86 Visite

La presentazione venerdì 7 maggio alle ore 10.00 presso la Basilica di San Francesco di Paola alla presenza della Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan

Napoli. Si terrà venerdì 7 maggio alle ore 10, presso la Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito a Napoli, la presentazione dell’associazione “Terra e Vita” alla presenza di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, e Maurizio Cappiello, dirigente medico dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Ispirata al principio del benessere globale e del welfare di comunità, l’associazione, che coinvolge diversi esponenti della società civile e del mondo delle professioni e dell’associazionismo, ha tra le sue finalità quella di promuovere e coordinare iniziative a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, delle politiche del lavoro con particolare declinazione ai giovani, oltre alla promozione di campagne di sensibilizzazione alla prevenzione primaria e secondaria e di formazione per i cittadini e gli operatori sanitari e sociosanitari. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme di prevenzione per il Covid-19 e prevede la partecipazione in presenza fino a esaurimento posti.













