Minacce al Comandante della Polizia Municipale Luigi Maiello. Rinascita scrive al prefetto

Pomigliano d’Arco. «È noto a tutti il lavoro che quotidianamente il Comandante Maiello profonde a garanzia di legalità e giustizia. Ne è conferma il fatto che la Procura di Nola abbia delegato al Comando della Polizia Municipale di Pomigliano diverse attività di indagine che stanno finalmente contribuendo a far luce su alcune importanti vicende, come quella relativa agli innumerevoli interventi illegittimi ed illegali nel campo dell’edilizia sul territorio di Pomigliano». Parole del coordinamento politico di Rinascita, movimento politico di sinistra di Pomigliano d’Arco, per esprimere solidarietà al comandante della Polizia Municipale della città Luigi Maiello a seguito delle lettere anonime contenenti minacce di morte recapitate nei giorni scorsi, ma rese pubbliche solo ieri. La stessa solidarietà viene espressa anche a seguito dell’attività di dossieraggio di cui sarebbe vittima l’agente. Ma Rinascita non si è fermata alla semplice solidarietà, per quando doverosa: il coordinamento politico del movimento ha indirizzato una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini.

«Nell’esprimere la massima solidarietà e vicinanza al Comandante Maiello – continuano i componenti del coordinamento – Rinascita esprime piena fiducia che le forze dell’ordine e la magistratura individuino e perseguano gli autori ed i mandanti di tali minace».

Infine, nella missiva è contenuta una esplicita richiesta al Prefetto Valentini affinché «venga posta in essere ogni azione utile alla tutela del Comandante Maiello ed al contrasto all’illegalità ed alle attività criminali, in particolare si richiede una convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica».













