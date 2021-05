Marano, lutto al Segrè: è morto il professor D’Auria. il ricordo dei colleghi

2.331 Visite

Stroncato da un brutto male. La comunità del liceo Segrè di Marano in lutto per la scomparsa di Nino D’Auria, 51 anni, docente di Latino e Italiano al liceo di via Arafat e residente in città. Di seguito il ricordo della collega Rita Cottone:

“Sei andato via, amico e collega. Unico e speciale Competente e professionale .. Ho il cuore in lacrime, ti avevo promesso che tutto sarebbe andato bene e che quel male l’avresti combattuto ..ma lui ha vinto su di te. Ogni tentativo è stato inutile… “Non mollare” ti dicevo mentre a stento riuscivi a parlare al telefono..o a scrivere . Poi nemmeno questo riuscivi a fare più. Ti sentivi stanco, debole e non vedevi futuro. Sei andato via… hai smesso di soffrire , perché non stavi più bene ..ma resterai con noi a scuola, ti vedrò nei corridoi, ricorderò i tuoi discorsi e di quando si parlava dei nostri ragazzi ..delle nostre classi.. Hai dedicato la tua vita agli alunni, alla scuola, tutto te stesso. Di grande cultura , preparato, professionale, valorizzando le potenzialità di ogni alunno. Hai reso migliore la nostra scuola andando oltre, insegnando i valori della vita, l’onestà, il senso di responsabilità, il rispetto e l’amore. Colto e preparato era bello poter discutere di qualsiasi cosa. Mi mancherai, resterai sempre nei miei ricordi e ogni tanto mi rileggerò quei messaggi..dove si capiva la tua paura… Ciao Nino buon viaggio..”

Cordoglio è stato espresso dalla dirigente scolastica e da tutto il corpo docente. I funerali di D’Auria si svolgeranno domani alle ore 15,30 nella chiesa dello Spirito Santo nuovo di Marano.













