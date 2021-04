Scuole aperte (e sicure) per il prossimo anno, promossa una petizione

131 Visite

É importante lavorare oggi per il prossimo anno scolastico, per scongiurare il caos che abbiamo vissuto e ancora stiamo attraversando. La scuola in tempo di Covid 19 ha bisogno di serenità, di regole semplici e univoche. La scuola non va temuta, non va più sacrificata e non deve essere inutilmente medicalizzata. La scuola va gestita con equilibrio, senza paure immotivate e con la serena accettazione di un rischio minimo, che vale la pena correre per il bene dei più giovani. Per questo è importante che si arrivi a dei protocolli “sostenibili” e uniformi su tutto il territorio nazionale, che non sacrifichino eccessivamente l’attività didattica in presenza, pur garantendo la massima sicurezza possibile (e compatibile con la continuità didattica). Questo è lo scopo della petizione che vi invito a firmare e condividere. Grazie a tutti! http://chng.it/9qn7wjbF

Associazione “scuole aperte in Campania”, coadiuvate dal comitato “Marano scuole aperte”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS