Marano, è il giorno della verità sulla questione acqua: tre consiglieri Pd “lavorano” per far passare la delibera con la complicità di parte dell’opposizione

Al lavoro per sabotare il piano del commissario della locale sezione Gennaro Acampora, che ieri, anche a nome del gruppo consiliare, ha chiesto al sindaco Visconti (ricevendo un bel due di picche) di rinviare la delibera sulla privatizzazione del servizio idrico comunale.

Da quel momento, almeno due o tre consiglieri del Pd – quelli più vicini al primo cittadino, ovvero Coppola, Savanelli e Paragliola (in foto insieme agli altri consiglieri del Pd) – si sono messi al “lavoro” per tentare di far passare ad ogni costo la contestata delibera. L’obiettivo dei tre, che potrebbero astenersi, è quello di giocare con i numeri sperando nell’aiutino di alcuni finti oppositori, tre in particolare, che sarebbero disposti a non presentarsi in aula pur di consentire a Visconti di avere i numeri necessari.

Cosa accadrà oggi in Consiglio comunale, dove si decide la partita acqua, lo scopriremo tra poche ore, ma è chiaro che Visconti e i suoi più stretti consiglieri hanno un piano pronto. Un piano che si poggia anche sull’aiuto di alcuni esponenti della minoranza. Passariello e Catone, ad esempio, per motivi personali (così è stato riferito) non si presenteranno in aula, ma i riflettori sono puntati anche su Abbatiello e Monti. Molto dipenderà anche dal loro atteggiamento e, naturalmente, da come voteranno i democratici. L’astensione, tanto per essere chiari, sarebbe un voto pilatesco e null’altro che consentirebbe alla delibera di passare ugualmente. I dem facciano le persone serie: o a favore o contro, il tempo dei giochetti di prestigio è terminato da un pezzo.

Quanta alla questione acqua ci siamo espressi molte volte. Siamo in disaccordo sia con la giunta sia con i comitati o gruppi dell’estrema sinistra: il servizio pubblico, a Marano, non ha mai funzionato, non funziona e non funzionerà. Le tariffe sono alte e gli evasori tantissimi. Il punto, quindi, non è se è meglio il pubblico o il privato; il punto è che Visconti, con la sua giunta moribonda, non può impegnare l’ente e la città in un percorso trentennale che presenta diverse ombre.













