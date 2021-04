Il delivery, Cecchi Paone attacca i ristoratori e Paragone gli dà del “matto”

129 Visite

In questi giorni le proteste dei ristoratori sono state forti, ma Alessandro Cecchi Paone pare avere la soluzione al problema: puntare sul delivery food. Il giornalista ha così provato a dare una lezione ai titolari delle attività di ristorazione, invitandoli a sposare la causa del servizio di consegna a domicilio: “ Perché voi imprenditori non prendete il posto di una politica miope? Vi siete messi d’accordo capendo che è cambiato il modo di lavorare? I tanti italiani che hanno imparato a farsi mandare da mangiare a casa non cambieranno abitudine “.

Le sue parole hanno provocato l’immediata reazione di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, in collegamento a Non è l’arena su La7: “ Ma tu sei matto, ma tu sei matto. È una tragedia il delivery, ucciderà la ristorazione italiana “. “ Tu a me non puoi spiegare nulla, tu a me non puoi spiegare nulla perché non conosci il mondo “, ha replicato il giornalista. Secondo cui il delivery “ è normale da decenni nel mondo “, conosciuto invece dal nostro Paese solamente per le circostanze dettate dall’emergenza Coronavirus. Cecchi Paone sostiene che se si seguisse la linea di Paragone, i ristoratori rischierebbero di non riaprire più: “ Col delivery ci campa tutto il mondo avanzato “.