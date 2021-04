COMMISSIONE ANTICAMORRA: PRESENTATO STUDIO IMPATTO SANITARIO SMALTIMENTO RIFIUTI

“Sin dall’istituzione della Commissione Anticamorra, avevo chiesto che potesse occuparsi anche di ecoreati ed ecomafie, al fine di contribuire a far emergere quelle azioni criminali che deturpano il nostro ambiente e provocano danni immensi al nostro territorio” – ha detto Ciarambino – “pertanto, a seguito dei dati drammatici su mortalità e tumori emersi dallo Studio sull’impatto sanitario degli smaltimenti controllati ed abusivi di rifiuti nei 38 Comuni del Circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord, mediante una risoluzione che abbiamo depositato in Commissione Anticamorra e che ci auguriamo possa presto venire approvata, abbiamo proposto l’estensione di un analogo studio a tutti i Comuni delle province di Napoli e di Caserta, per meglio approfondire il drammatico fenomeno della correlazione tra inquinamento e tumori, nell’ottica di mettere in campo azioni che possano meglio incidere sul piano sanitario in termini di prevenzione e di cura delle patologie”.