Pozzuoli, va a passeggio col cane e cade in un dirupo: ritrovato ferito dopo 24 ore

63 Visite

Alle 7.30 di mercoledì 14 aprile scorso è stato ritrovato in un dirupo in via Pietrarsa nel Comune di Pozzuoli, un uomo di 63 anni. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa intorno alle ore 20,00 di martedì 13 aprile, dichiarando ai Carabinieri di Pozzuoli che il loro familiare era uscito di casa con il cane in località Cofanara, nei pressi del cratere degli Astroni, e non vi aveva fatto rientro per cena.

Informata tempestivamente delle circostanze del caso e tenuto conto della condizione geofisica della località interessata, particolarmente impervia, la Prefettura di Napoli ha attivato immediatamente il Piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo nelle ricerche, prontamente avviate dai Carabinieri, i Vigili del Fuoco – con il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ed il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) – , il Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il Servizio 118 dellASL Napoli 2 Nord che ha assicurato la presenza di un’ambulanza sul posto.

Le ricerche si sono protratte per l’intera notte, anche con l’ausilio dei cani molecolari dell’associazione Volontari Cinofili di Giugliano in Campania, fino a quando, avvertiti da un residente dell’avvistamento del disperso in via Pietrarsa, i soccorritori lo hanno tratto in salvo con il suo cane, estraendolo da un dirupo dalle pareti pendenti e dalla folta vegetazione spontanea.

La piena attuazione del piano provinciale, favorita dalla tempestività dei soccorsi e dalla collaborazione sinergica di tutte le forze intervenute, hanno consentito la conclusione favorevole delle ricerche del disperso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS