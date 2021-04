Marano, un’altra area comunale non sfruttata dal Comune. Ecco la storia

438 Visite

Angolo via Cristofaro Colombo-via Che Guevara, è uno dei tanti spazi pubblici che il Comune di Marano, forse, non sa nemmeno di possedere. Uno dei tanti spazi che potrebbero essere sfruttati, nel caso di specie anche come area dove poter portare i propri cani. Sono le cosiddette aree standard, quelle lasciate dai palazzinari al Comune in cambio del rilascio delle concessioni edilizie. Sono tantissime quelle non aperte al pubblico, benché siano pubbliche, o non sfruttate dall’ente cittadino. Anni fa ci occupammo di diversi casi che segnalammo anche ai commissari straordinari. Aree standard sono presenti in via Falcone, nei pressi dell’Asl, in via San Rocco, in via Corree di Sopra, nella zona della Cesina.













