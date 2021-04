Neonato ustionato a Portici, il sindaco: “E’ sveglio e mangia, sospese diverse terapie”

183 Visite

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, nel ricordare ai cittadini che è iniziata la distribuzione dei Buoni Spesa Nascita per i nati nel 2020, ha aggiornato sulle condizioni del bimbo ustionato dai genitori.

Il piccolo presentava ustioni su tutto il corpo di natura non ancora accertata; i genitori sono stati arrestati per maltrattamenti.

“Vincenzino non è più intubato, è sveglio, mangia e sono state sospese diverse terapie”, così il sindaco di Portici su Fb.

Di seguito il suo post in cui definisce la Neonatologia del Santobono “la fabbrica dei miracoli”: “Il piccolo Vincenzino continua a migliorare. Il primario Antonino De Toro ci informa costantemente delle sue condizioni. Vincenzino non è più intubato, è sveglio, mangia e diverse terapie gli sono state sospese. Appena giunto in ospedale è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione dei tessuti morti e per lui c’è la prospettiva di un lungo e delicato iter per la ricostruzione dei tessuti danneggiati con l’innesto di cute. Ieri l’equipe medica ha verificato le condizioni della cute danneggiata danneggiata dalle ustioni, il dottor De Toro mi ha spiegato che le prossime settimane saranno molto importanti per l’innesto cutaneo a cui sarà sottoposto”.













