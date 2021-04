Trifallia: bambino nato con tre peni, lo studio: “Primo e unico caso al mondo”

700 Visite

E’ il primo caso certificato di trifallia”, ha scritto il Dottor Shakir Saleem Jabali in uno studio pubblicato sull’International Journal of Surgery Case Reports. Un bambino è nato con tre peni, rarissima malformazione anatomica dei genitali, chiamata trifallia. La notizia, pubblicata da New York Post, ha fatto il giro del mondo. Il bimbo è nato a Duhok (Iraq) . I genitori inizialmente lo avevano portato in ospedale a causa di un gonfiore allo scroto, ma quando è arrivato i medici hanno notato che il bambino aveva due peni in più.

I medici considerato il fatto che solo uno dei tre peni aveva un’uretra, hanno rimosso chirurgicamente gli altri due. Inoltre hanno affermato che uno su cinque-sei milioni di ragazzi nasce con più di un pene, ma questo caso al momento è davvero unico al mondo. Il bambino, visitato nuovamente a distanza di un anno, gode di ottima salute.













