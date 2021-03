156 Visite

Si invitano i cittadini ad evitare gli orari di maggiore affluenza delle Sante Messe. Ricordo a tutti, inoltre, che – così come da disposizione del Vescovo – durante la Domenica delle Palme non sarà possibile prendere e/o far benedire le palme e l’acqua santa. Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.













