Maratona infanzia Fondazione Polis, Di Fenza (Moderati): “Proposta di legge per un Hub educativo regionale”

172 Visite

“Lodevole l’ iniziativa della maratona social indetta dalla Fondazione Polis per un Piano Nazionale per l’ infanzia e l’ adolescenza.

Abbiamo presentato in sede di Consiglio una proposta di legge che possa facilitare in Campania la creazione di un Hub educativo per i più piccoli, affinché non vi sia più una frammentazione progettuale di azioni, bensì un quadro regionale chiaro e definito sul quale intervenire in sinergia tra le istituzioni e gli organismi competenti.

Servono strategie, metodologie e strumenti condivisi di intervento pedagogico, educativo e formativo per infanzia e adolescenza, soprattutto nel post-pandemia, per affrontare la crescente complessità delle relazioni educative”.