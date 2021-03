Aggiornamento. Marano: rapina sfociata in tragedia, due morti in via Consolare Campana

3.726 Visite

Due morti in via Consolare Campana. Si tratta, probabilmente, di due uomini che a bordo di uno scooter hanno provato a rapinare il conducente di una Smart. La vittima della rapina li avrebbe inseguiti per centinaia di metri e speronati. Sul posto sono stati ritrovati un Rolex, frutto della rapina finita male, bossoli e una pistola. Al momento non vi sono tracce del conducente della Smart. Le due vittime erano sprovviste di documenti e sarebbero morte sul colpo a causa del violento impatto contro il muro che delimita la strada che congiunger Marano a Villaricca. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale di Marano.

