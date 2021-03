Napoli, servizio alto impatto nella movida del Vomero: identificate 312 persone

147 Visite

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida”, in via Falcone, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, via Giordano, via Scarlatti e piazza Vanvitelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 312 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, e controllate 22 autovetture e 18 motocicli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di copertura assicurativa; inoltre, sono state controllate 36 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, stanotte sono state sanzionate 2 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano oltre l’orario consentito senza giustificato motivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS