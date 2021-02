Lunedì in Consiglio dei ministri il nuovo decreto Covid, le Regioni per “un cambio di passo”

328 Visite

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato in una nota che il prossimo “Consiglio dei ministri è convocato in data 22 febbraio 2021, alle ore 09,30 a Palazzo Chigi”.

I temi che verranno presi in esame sono “Decreto-Legge, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Presidenza -Salute); Leggi Regionali. Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Varie ed eventuali’.

Regioni unite per un cambio di passo nella gestione dell’emergenza Covid. Ad affermarlo è il presidente Stefano Bonaccini al termine della odierna Conferenza delle Regioni. “Lavoro comune e intesa – dichiara Bonaccini – fra tutte le Regioni che nelle prossime ore presenteranno al governo una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. Anche per questo abbiamo chiesto al Governo un incontro urgente”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS