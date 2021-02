AMMINISTRATIVE CAMPANIA: CENTRODESTRA UNITO IN TUTTE LE ELEZIONI

116 Visite

NAPOLI, 12 FEBBRAIO 2021 Nella sede della Lega a Napoli si sono riuniti oggi i segretari regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e i coordinatori del capoluogo campano per avviare il confronto politico e programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative. Preliminarmente è stato ribadito e condiviso da tutti i partiti che il centrodestra si presenterà unito in tutte le competizioni amministrative che si terranno nei prossimi mesi. Nelle prossime settimane si riuniranno, su iniziativa delle segreterie regionali, i tavoli provinciali. Il primo obiettivo condiviso è la costruzione dei programmi di governo nelle città chiamate al voto che saranno preceduti da iniziative pubbliche di confronto con le parti sociali, il mondo produttivo e delle professioni e le associazioni.













