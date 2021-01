Conte annuncia le sue dimissioni in Consiglio dei Ministri

138 Visite

Il premier Conte alle 9 è arrivato a Palazzo Chigi ed ha comunicato la sua decisione di lasciare il governo. “Ringrazio ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme”, ha detto il premier alla sua ormai ex squadra di governo. “Sostegno e compattezza”, hanno risposto i capi delegazione delle forze di maggioranza, Alfonso Bonafede (M5S), Dario Franceschini (Pd) e Roberto Speranza (Leu). Poi un lungo applauso ha chiuso il Consiglio dei ministri. A mezzogiorno la seconda tappa della giornata di Conte, quando salirà al Colle per la formalizzazione aprendo così una delicata crisi di governo. Da quel momento in poi, tutti gli scenari che dovrà valutare il capo dello Stato sono possibili, prima però Sergio Mattarella avvierà consultazioni lampo con tutte le forze politiche, dal reincarico al premier uscente per un “ter”, come sperano Pd, M5s e Leu, fino alla soluzione estrema dello scioglimento delle Camere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS