In una nota Ats Insubria spiega che presso l’Ospedale di Varese è in corso di valutazione il primo caso di variante brasiliana ad oggi osservato in Italia. L’uomo è in buone condizioni di salute, ma è stato ricoverato per precauzione. Si tratta di un uomo di 33 anni, rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all’aeroporto di Malpensa via Madrid, è risultato positivo al tampone.