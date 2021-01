Quarto, pulizia degli alvei. Sabino e Casillo: “Non è un percorso spot, ma durerà nei prossimi mesi”

139 Visite

Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino: “La Sma Campania interviene sui canali di Quarto. Frutto di una grande sinergia istaurata con la Regione Campania, l’interessamento del capogruppo alla Regione Campania del partito democratico Mario Casillo ha consentito una grande accelerata rispetto alla neo costituita Sma Campania che rappresenta adesso il polo ambientale della Regione Campania. Siamo voluti ripartire soprattutto dal nostro territorio per cercare di iniziare un percorso che non è un percorso spot ma che durerà nei prossimi mesi per cercare di provare a risolvere delle problematiche ataviche. Oggi siamo qui a via Crocillo che da circa 30 anni aspettava questo tipo di intervento e proseguirà anche in altre zone della nostra città dove ci sono maggiori criticità. Stiamo partendo dai canali, man mano andremo a fare delle valutazioni con i nostri tecnici comunali e della Regione Campania per andare a risolvere quel problema anche idrogeologico che sussiste sul nostro territorio e per cercare di risolvere questioni che negli anni sono state trascurate.

Prosegue Mario Casillo: “Oggi siamo a Quarto ma è un ragionamento che riguarda tutta la Regione Campania. E’ stata istituita una società unica del polo ambientale che deve lavorare sugli alvei. Il Recovery fund prevede una misura importantissima per quanto riguarda questi interventi e quindi questo è soltanto l’inizio e non è solo uno spot elettorale. Per quanto riguarda la mancata manutenzione del canale di Quarto che arriva fino a Licola, e delle criticità, in quanto, ogni volta che piove è un problema far defluire l’acqua, questo è dipeso da errori tecnici e di progettazione. Su questo c’è un progetto di diversi milioni di euro ma ci vorrà del tempo. Occorrono, per il momento, attività costanti di manutenzione”.













