Calvizzano, scuola media “Marco Polo”: lavori di adeguamento igienico sanitario

Sono partiti già da diversi giorni i lavori di adeguamento igienico sanitario presso la Scuola Media Marco Polo a Calvizzano. Gli interventi in atto sono necessari per il rispetto delle norme di sicurezza negli ambienti dell’edificio scolastico. La società che ha ricevuto l’aggiudicazione dei lavori sta operando ininterrottamente per consegnare prima dell’eventuale riapertura i nuovi bagni ristrutturati. L’iter burocratico ha subito una serie di interruzioni anche a causa della situazione pandemica che stiamo affrontando.

‘’Sin dal nostro insediamento abbiamo privilegiato gli interventi a favore dell’edilizia scolastica per consentire ai nostri studenti di poter studiare nelle migliori condizioni possibili, i lavori alla Marco Polo sono l’esempio’’ – hanno affermato Il Sindaco Giacomo Pirozzi e l’Assessore all’Istruzione Marialuisa Ferrigno con soddisfazione. Gli interventi avranno ad oggetto la sostituzione degli infissi e il rifacimento dei servizi igienici.













