Bacoli, finanziato il progetto per realizzare un parco giochi al Frutteto Borbonico del Fusaro

La prima ottima notizia del 2021 è che la Città Metropolitana di Napoli ha finanziato il nostro progetto, da 35.000 euro, per realizzare un parco giochi al Frutteto Borbonico del Fusaro. Un’area libera, pubblica e gratuita per tutti i bambini. Ne realizzeremo tante, su tutto il territorio di Bacoli. Per una città a misura dei più piccoli. Inoltre, subito dopo l’Epifania, partiremo con nuovi lavori alle fogne sia alla rotonda Maiuri che su via Cuma. E con il riasfalto di numerose strade, tra cui via Risorgimento, via Cerillo, via Faro, via Torre di Cappella, via Poggio, via Mozart. E tutte le altre. Siamo partiti con il piede giusto. Continuiamo così. Un passo alla volta. Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













