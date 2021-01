Marano, fornitura idrica: “Chiesto rimborso per aver pagato 2 volte lo stesso tributo, ma niente da fare”

32 Visite

Riportiamo il racconto di un contribuente di Marano riguardante il pagamento della fornitura idrica. Secondo quanto raccontato dal cittadino, la normativa in questione, prevede che i consumi idrici siano addebitabili solo previa regolare misurazione da parte di chi gestisce il servizio. Ebbene, nel caso di specie, è stata avanzata al Comune una richiesta di rimborso, in quanto il soggetto in questione ha pagato due volte lo stesso tributo. In particolare, l’oggetto della richiesta di rimborso, prevedeva di defalcare dai circa 700 euro chiesti per la fornitura idrica, la somma di circa 150 euro già versati, ma non dovuti all’ente. Tuttavia, il responsabile del Servizio Tributi ha ritenuto la richiesta nulla, considerandoli tributi diversi. La domanda che si pone il cittadino è la seguente: “E’ legittimo che il Comune chieda di pagare con la formula dei consumi presunti o come acconti, senza la previa misurazione del consumo?”.













